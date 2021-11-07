Врачи рассказали о неочевидном кожном симптоме COVID-19

Врачи рассказали о неочевидных симптомах COVID-19, с которыми сталкивается только пятая часть всех заболевших. Речь идет о так называемых «ковидных пальцах» — когда на руках появляются покрасневшие участки, на кончиках пальцев рук и ног возникают отеки. О таких проявлениях болезни рассказали специалисты «Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии» и госпиталя в Коммунарке.

Как сообщили «Известия», эксперты уже внесли данный симптом в перечень распространенных кожных проявлений коронавирусной инфекции. Среди возможных последствий — возникновение на пальцах маленьких пузырьков и гнойничков. В целом картина очень напоминает обморожение. Но никаких болезненных ощущений и вообще дискомфорта это состояние чаще всего не приносит.

Однако при появлении таких симптомов врачи советуют насторожиться. Дерматологи рекомендуют обследоваться на особенности свертывания крови — при заболевании COVID-19 своевременная диагностика поможет избежать гораздо более серьезных последствий. Сам симптом медики связывают с поражением сосудов. С ним сталкиваются около 20% всех заразившихся коронавирусной инфекцией.

Однако даже такие проявления могут указывать не только на COVID-19, но и на другие болезни. Врачи подчеркивают, что заболевание не имеет каких-то специфических симптомов, которые указывают исключительно на заражение коронавирусом. Обнаружить COVID-19 без лабораторного тестирования — а именно ПЦР-теста — невозможно.