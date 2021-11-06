Роспотребнадзор рассказал, как с точностью распознать COVID-19 у пациента

Многие россияне пытаются сами определить, заражены ли они коронавирусом. Но в этом случае нет специфических симптомов, которые указывали бы только на эту болезнь. Поэтому точный диагноз может определить только лабораторный тест.

Об этом рассказал заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.

«Специфических симптомов, присущих только ковиду нет, поэтому без лабораторного тестирования его диагностировать невозможно», — сказала она в беседе с РИА «Новости».

Такие респираторные симптомы как кашель, насморк и повышение температуры, могут указывать не только на ковид, но и на грипп, и ОРВИ. Поэтому точно определить болезнь сможет только тест.

Ранее специалисты оперштаба сообщили, что в Московской области уровень коллективного иммунитета поднялся до 67%. По последним данным, вакцинацию первым компонентом прошли 4 006 021, полную вакцинацию прошли 3 871 998 человек. Единственный надежный способ защитить себя и близких сейчас — это вакцинация.