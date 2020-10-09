Роспотребнадзор: офисные работники заражались коронавирусом в сентябре чаще других

Офисные работники чаще других заражались коронавирусом в сентябре. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Больше всего заболевших в сентябре — это офисные работники, которые все лето были на дистанте и в отпусках, а сегодня они собрались и только осваивают новые правила социального поведения», — заявила Попова в интервью «Российской газете».

Она также добавила, что учителя болеют COVID-19 достаточно редко. Педагоги не заражаются коронавирусом от школьников, потому что в обязательном порядке носят защитные маски. Такая же ситуация наблюдается в больницах и поликлиниках: врачи и медперсонал строго соблюдают предписания Роспотребнадзора и реже заражаются новым вирусом.

К настоящему моменту коронавирусной инфекцией переболели менее 1% населения. Большая часть жителей страны успеет сделать прививку до того, как заболеет COVID-19.

Анна Попова также порекомендовала россиянам не уезжать в отпуск слишком далеко. Сейчас идет сезонный подъем заболеваемости во всем мире, поэтому лучше провести каникулы дома с ребенком или на даче.

Ранее RT писал, что депутаты Госдумы предложили запретить живые концерты в кафе и ресторанах до конца года. Это поможет остановить распространение коронавируса.