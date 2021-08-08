Врачи призвали ускорить вакцинацию от коронавируса перед учебным годом

Чтобы защитить своих детей, взрослым надо активнее вакцинироваться от коронавируса в преддверии нового учебного года. Это позволит избежать вспышек заболевания в школах, когда начнутся занятия, сообщил ТАСС со ссылкой на опрошенных врачей.

«Скоро конец каникул, опять все приедут, привезут новые штаммы. Препятствия, чтобы дети могли друг друга заражать, нет: тесное общение в коллективе, дети, как правило, маски не носят <…>. С появлением других, более заразных штаммов это все может увеличиваться и увеличиваться», — приводит агентство слова врача-инфекциониста, доктора медицинских наук Николая Малышева.

Инфекционист Евгений Тимаков уверил, что единственный способ защиты детей от коронавируса — это вакцинация взрослых. По его словам, привитый человек спасает еще трех из своего окружения. Врач подчеркнул, что вирусы мутируют для того, чтобы получить возможность заразить как можно больше людей, поэтому новые штаммы SARS-CoV-2 стали опасны для детей.

Тимаков отметил, что 80% детей заражаются именно в семьях, а так как сейчас каникулы, они не передают коронавирус друг другу. Новые варианты SARS-CoV-2, предупредил врач, прикрепляются к белку гораздо прочнее, а для заражения им требуется совсем немного вирусных частиц.

На этой неделе министры здравоохранения 16 федеральных земель Германии приняли решение прививать от коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет.