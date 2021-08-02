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    02 августа 2021, 20:24

    Детей от 12 лет решили вакцинировать от коронавируса в Германии

    Дарья Бунякова

    Жителей Германии в возрасте от 12 до 17 лет начнут прививать от коронавируса. Такое решение приняли министры здравоохранения 16 федеральных земель страны.

    Детей от 12 лет решили вакцинировать от коронавируса в Германии

    «У нас достаточно вакцины для всех возрастных групп», — подчеркнул министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Его слова привело агентство DPA.

    Предложение начать вакцинацию детей от 12 лет приняли единогласно 16 министров. Еще представители региональных и федеральных властей решили запустить программу ревакцинации людей с хроническими заболеваниями. Делать прививки этой категории жителей начнут с сентября.

    Пока в Германии оба компонента вакцины от коронавируса получили более 52% населения. Первую дозу препарата ввели 61% жителей.

    Ранее в Германии зафиксировали случаи заражения штаммом «дельта». Власти стали говорить о введении обязательного тестирования жителей при въезде в страну. После этого движение Querdenken устроило акцию протеста в Берлине. В результате пострадали более 10 сотрудников полиции. Правоохранители задержали около 600 человек.