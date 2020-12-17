Врачи призвали не смешивать некоторые виды алкоголя

«Разные алкогольные напитки между собой лучше не смешивать. Если все же смешивать, то нужно хотя бы не употреблять вместе виноградный и зерновой алкоголь», — пояснила специалист.

После игристого можно перейти на традиционное вино. Причем лучше идти от белого к красному, от сухого — к сладкому. В игристом вине помимо этилового спирта присутствуют и другие спирты ароматического и изомерного ряда. По этой причине их негативный эффект в сочетании с другим спиртным усиливается, вызывает интоксикацию.

Лучше купить в магазине белое сухое вино, посоветовал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Важно регулировать дозу и помнить про промежутки между употреблением алкоголя, написал сайт телеканала «Звезда».

Ранее психиатр-нарколог заявил, что безвредной дозой алкоголя считается чайная ложка. В таком объеме спиртное не опасно для организма, при этом оно поможет снять стресс и немного расслабиться.