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    17 декабря 2020, 12:06

    Врачи призвали не смешивать некоторые виды алкоголя

    Алена Макаренко

    Не стоит смешивать разные алкогольные напитки. Об этом предупредила научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Анна Кошечкина, ее слова привело РИА «Новости».
    Врачи призвали не смешивать некоторые виды алкоголя

    «Разные алкогольные напитки между собой лучше не смешивать. Если все же смешивать, то нужно хотя бы не употреблять вместе виноградный и зерновой алкоголь», — пояснила специалист.

    После игристого можно перейти на традиционное вино. Причем лучше идти от белого к красному, от сухого — к сладкому. В игристом вине помимо этилового спирта присутствуют и другие спирты ароматического и изомерного ряда. По этой причине их негативный эффект в сочетании с другим спиртным усиливается, вызывает интоксикацию.

    Лучше купить в магазине белое сухое вино, посоветовал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Важно регулировать дозу и помнить про промежутки между употреблением алкоголя, написал сайт телеканала «Звезда».

    Ранее психиатр-нарколог заявил, что безвредной дозой алкоголя считается чайная ложка. В таком объеме спиртное не опасно для организма, при этом оно поможет снять стресс и немного расслабиться.