Безвредной дозой алкоголя оказалась чайная ложка спиртного

Спиртное может быть безвредно для организма, но в крайне малых дозах. Если необходимо снять стресс и немного расслабиться, то хватит и чайной ложки алкогольного напитка.

Объем лечебной порции спиртного обозначил в беседе с НСН психиатр-нарколог Александр Ковтун.

«Это чайная ложка в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса. Все, что больше — это уже токсические и ядовитые дозы, в той или иной степени это будет приносить вред», — пояснил врач.

При этом Ковтун не согласился с прогнозом «Трезвой России» о снижении к 2050 году населения России до 125 миллионов человек. Специалисты федерального проекта заявили, что на демографии негативно отразится употребление алкоголя, табака и наркотиков.

«С этим можно было согласиться 15-20 лет назад, когда в северных регионах и центральной России были часты случаи злоупотребления алкоголем, отравления суррогатом, обморожения», — заметил нарколог.

По его мнению, сейчас ситуация стала лучше. Ковтун выразил надежду, что составленный «Трезвой Россией» прогноз не сбудется.