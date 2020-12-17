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    17 декабря 2020, 07:54

    Безвредной дозой алкоголя оказалась чайная ложка спиртного

    Александра Ломейко

    Спиртное может быть безвредно для организма, но в крайне малых дозах. Если необходимо снять стресс и немного расслабиться, то хватит и чайной ложки алкогольного напитка.
    Безвредной дозой алкоголя оказалась чайная ложка спиртного

    Объем лечебной порции спиртного обозначил в беседе с НСН психиатр-нарколог Александр Ковтун.

    «Это чайная ложка в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса. Все, что больше — это уже токсические и ядовитые дозы, в той или иной степени это будет приносить вред», — пояснил врач.

    При этом Ковтун не согласился с прогнозом «Трезвой России» о снижении к 2050 году населения России до 125 миллионов человек. Специалисты федерального проекта заявили, что на демографии негативно отразится употребление алкоголя, табака и наркотиков.

    «С этим можно было согласиться 15-20 лет назад, когда в северных регионах и центральной России были часты случаи злоупотребления алкоголем, отравления суррогатом, обморожения», — заметил нарколог.

    По его мнению, сейчас ситуация стала лучше. Ковтун выразил надежду, что составленный «Трезвой Россией» прогноз не сбудется.