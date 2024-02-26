Здоровье 26 февраля 2024, 14:06 Врач предупредил о разрушительном влиянии вина на клетки мозга Хирург Умнов: злоупотребление вином приведет к разрушению клеток мозга Freepik

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Профессор медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов сообщил, что злоупотребление вином чревато разрушением клеток мозга. Он рассказал о вреде этого напитка порталу News.ru.

По словам профессора, злоупотребление вином ускоряет гибель клеток мозга и отрицательно влияет на клетки, отвечающие за формирование костной ткани, усиливая риск переломов. Кроме того, содержащиеся в красном вине компоненты могут вызывать головные боли и способствовать обезвоживанию.

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«Винный алкоголизм разрушает клетки головного мозга, они отмирают», — отметил Умнов.

Вино также убивает клетки печени, замещая их рубцовой и жировой тканями, а также способствует формированию тромбов, угрожающих разрывом стенок органов. У любителей этого алкогольного напитка могут развиться заболевания почек, такие как пиелонефрит и камни.

Также Умнов напомнил о высокой калорийности вина. Калорийность ста миллилитров напитка может варьироваться от 72 до 235 килокалорий, что делает употребление вина дополнительным риском для развития диабета второго типа.

Люди десятки лет верили в пользу красного вина, опираясь на незадокументированные исследования рациона французов. На самом деле, этот напиток не поможет предупредить сердечно-сосудистые заболевания.