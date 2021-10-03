Врачи перечислили необычные симптомы сердечного приступа

Зубная боль может быть одним из симптомов сердечного приступа. Кроме того, часто пациенты связывают симптомы этого недуга с расстройством желудка и усталостью. Об этом говорится в материале научного журнала Medicine Net.

Нередко при сердечном приступе человек ощущает неприятное переполнение или сдавливание в груди, говорится в материале. Реже эти ощущения отдаются болью в челюсть. Пациент также может испытывать боль в руке и в верхней части спины. Это все может сопровождаться рвотой.

Кроме того, как указано в статье, люди слишком часто связывают симптомы сердечного приступа с расстройством желудка, усталостью или стрессом.

Длительные головные боли, потливость, тошнота, несварение желудка или изжога, по словам специалистов, являются достаточно вескими причинами обратиться к врачу. Запоздалое лечение может привести к необратимому снижению функции сердца, предупредили специалисты.

В некоторых случаях распознать приближение инфаркта миокарда можно за несколько дней до ухудшения состояния. Так, за несколько дней до инфаркта может появиться кратковременное чувство жжения или дискомфорта в груди во время ходьбы или физической нагрузки, которые ранее вы у себя не наблюдали, рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СЗГМУ им. И. И. Мечникова Игорь Кочанов.