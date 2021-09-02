Врачи назвали симптом инфаркта, который проявляется задолго до приступа

В некоторых случаях распознать приближение инфаркта миокарда можно за несколько дней до ухудшения состояния. На какие симптомы стоит обратить внимание, в беседе с порталом «Доктор Питер» рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СЗГМУ им. И. И. Мечникова Игорь Кочанов.

По словам медика, за долгое время до самого сердечного приступа появляются тревожные предвестники. Кажется, что симптомы незначительные и не стоит обращать на них внимания, но врачи предупреждают: нужно как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

«За несколько дней до инфаркта может появиться кратковременное чувство жжения или дискомфорта в груди во время ходьбы или физической нагрузки, которые ранее вы у себя не наблюдали», — рассказал Кочанов.

Кочанов рассказал и о том, как распознать сам инфаркт миокарда. У большинства пациентов ощущаются сильные давящие или жгучие боли за грудиной. Они длятся больше двадцати минут. Часто инфаркт сопровождается холодным потом и чувством страха. В таком случае обращаться к врачу необходимо срочно.

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