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    24 января 2022, 01:03

    Врачи назвали «универсальный» симптом сразу нескольких видов рака

    Express: врачи назвали ночную потливость «универсальным» симптомом нескольких видов рака

    Валерия Шафирко

    Некоторые симптомы характерны сразу для нескольких видов онкологических заболеваний. К такому выводу пришли эксперты американского медицинского портала Healthline. Одним из «универсальных» признаков они назвали ночную потливость.

    По их мнению, ночная потливость может оказаться ранним симптомом лейкемии, лимфомы, рака костей и злокачественных опухолей печени, сообщило издание Express.

    Однако специалисты подчеркнули, что такое состояние необязательно является симптомом рака. Также нет точного ответа на вопрос, почему люди сталкиваются с ночным потоотделением при некоторых видах злокачественных опухолей.

    Среди возможных причин специалисты называют изменение гормонального фона и реакцию на лечение, в том числе химиотерапию. Кроме повышенного потоотделения, пациенты часто испытывают учащенный пульс и озноб.

    Предотвратить развитие сахарного диабета второго типа людям старше 65 лет поможет регулярная ходьба, следует из результатов исследования ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Зачастую этот недуг диагностировался у малоактивных людей. Ученые рекомендовали включить прогулки в свой распорядок дня даже тем людям, которые не предрасположены к диабету.