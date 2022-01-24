Врачи назвали «универсальный» симптом сразу нескольких видов рака

Некоторые симптомы характерны сразу для нескольких видов онкологических заболеваний. К такому выводу пришли эксперты американского медицинского портала Healthline. Одним из «универсальных» признаков они назвали ночную потливость.

По их мнению, ночная потливость может оказаться ранним симптомом лейкемии, лимфомы, рака костей и злокачественных опухолей печени, сообщило издание Express.

Однако специалисты подчеркнули, что такое состояние необязательно является симптомом рака. Также нет точного ответа на вопрос, почему люди сталкиваются с ночным потоотделением при некоторых видах злокачественных опухолей.

Среди возможных причин специалисты называют изменение гормонального фона и реакцию на лечение, в том числе химиотерапию. Кроме повышенного потоотделения, пациенты часто испытывают учащенный пульс и озноб.

Предотвратить развитие сахарного диабета второго типа людям старше 65 лет поможет регулярная ходьба, следует из результатов исследования ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Зачастую этот недуг диагностировался у малоактивных людей. Ученые рекомендовали включить прогулки в свой распорядок дня даже тем людям, которые не предрасположены к диабету.