Ученые раскрыли простой и эффективный способ снизить риск появления диабета

Людям старше 65 лет предотвратить развитие сахарного диабета второго типа поможет регулярная ходьба. Такой вывод сделали ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего после проведенного исследования.

В исследовании участвовали 4 838 женщин, которые носили акселерометры, измеряющие количество шагов и частоту сердечных сокращений, сообщил «Ридус». На протяжении семи лет ученые наблюдали за их здоровьем и уровнем физической активности.

Изначально никто из участниц эксперимента не страдал от диабета, но со временем болезнь появилась у 395 женщин.

Зачастую этот недуг диагностировался у малоактивных людей, следует из результатов ученых. Чтобы снизить вероятность диабета, необходимо регулярно проходить в среднем около четырех тысяч шагов, отметили исследователи. Это количество, по возможности, лучше постоянно увеличивать, поскольку постепенное увеличение пройденных шагов, как следует из материала, на 6-12% снижает риск развития сахарного диабета второго типа.

Ведущий автор исследования Алексис Гардуно рекомендовал включить прогулки в свой распорядок дня даже тем людям, которые не предрасположены к диабету.

Снизить риск развития рака может помочь так называемая «январская» диета. Подходящие для веганов продукты содержат в себе большое количество витаминов, минералов, фитонутриентов и клетчатки. Благодаря этим составляющим такие продукты снижают риск воспаления и стресса, а также борются с образованием гормонов роста.