Врачи назвали способы улучшить качество жизни после 60 лет

Чтобы хорошо себя чувствовать после 60 лет, нужно обзавестись некоторыми полезными привычками, рассказали доктор медицинских наук Джессика Колдуэлл и психотерапевт Кейтлин Хартиган. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на издание Eat This, Not That.

Однозначно никогда не поздно отказаться от курения. Это может улучшить здоровье и увеличить продолжительность жизни даже в пожилом возрасте. Избавление от вредной привычки поможет улучшить функции легких.

Питание тоже играет большую роль. После 60 лет обязательно нужно добавлять в рацион больше овощей и фруктов.

Врачи советуют тщательно следить за здоровьем и регулярно проходить полное медицинское обследование. Это поможет диагностировать заболевания на ранней стадии и избежать тяжелых последствий.

Ранее ученые из Кембриджского университета в Англии и университета Фудань в Китае рассказали, что пожилым людям нужно спать не менее семи часов в сутки.