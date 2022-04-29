Британские и китайские ученые рассказали, сколько часов необходимо спать пожилым людям

Ученые из Кембриджского университета в Англии и университета Фудань в Китае назвали оптимальную продолжительность сна для людей среднего и пожилого возраста. Об этом написал «Ридус» со ссылкой на исследование в журнале Nature Aging.

По словам ученых, оптимальным временем для сна считаются семь часов. Благодаря такому сну у человека поддерживается здоровье мозга и нервной системы, а также сохраняются когнитивные способности даже в глубокой старости.

Ученые отметили, что недостаточное или чрезмерное количество сна грозит ухудшением умственных способностей и проблемами с психическим здоровьем.

«Хороший ночной сон важен на всех этапах жизни, но особенно в среднем и пожилом возрасте. Поиск способов улучшить сон пожилых людей может иметь решающее значение для поддержания их психического здоровья, а также предотвращения ухудшения когнитивных функций и развития деменции», — отметила одна из авторов исследования Барбара Саакян.