Врачи назвали способствующие долголетию продукты

Добавление в рацион крестоцветных овощей, таких как брокколи, редис и брюква, может способствовать долголетию. К такому выводу пришли ученые из Кливлендской клиники в США.

Помимо вышеуказанных продуктов, говорится также о брюссельской, цветной и белокочанной капусте, рукколе, васаби, кольраби и мангольде, следует из материала, опубликованного изданием Express.

Как показало исследование, такие продукты активизируют в организме естественную систему детоксикации. Кроме того, они подавляют развитие раковых клеток, предотвращая раннюю смерть, уточнило Ura.ru.

«Также было обнаружено, что крестоцветный фитохимический сульфорафан защищает стенку кровеносных сосудов от воспалительных сигналов, которые могут привести к сердечным заболеваниям», — сказано в материале, пишет газета «Известия».

Во время новогодних праздников можно позволить себе расслабиться, но после пышных застолий стоит сделать разгрузочный день. Сладкое тоже можно есть, при этом лучше всего употреблять их в первой половине дня. В целом есть необходимо четыре-пять раз в день, чтобы три приема пищи были обязательными. В первый прием пищи стоит включить яйца, молочные продукты и цельнозерновой хлеб.