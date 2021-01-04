Врачи рассказали, что лучше есть в новогодние праздники

Во время новогодних праздников можно позволить себе расслабиться, но после пышных застолий стоит сделать разгрузочный день. Сладкое тоже можно есть, при этом лучше всего употреблять их в первой половине дня.

«Нет продуктов, которые мы должны полностью исключать, нужно просто соблюдать количество потребляемых калорий и правильно сочетать продукты», — процитировало РИА «Новости» врача-диетолога КДЦ «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамару Прунцеву.

Медик отметила, что после новогодней ночи лучше всего перейти на привычный режим питания. В целом есть необходимо четыре-пять раз в день, чтобы три приема пищи были обязательными. Утро стоит начинать со стакана чистой воды комнатной температуры, посоветовала врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава Фатима Дзгоева. Она пояснила, что вода поможет запустить организм. В течение часа после пробуждения нужно позавтракать. В первый прием пищи стоит включить яйца, молочные продукты и цельнозерновой хлеб.

«Если уже вас унесло море пищевого буйства — можно до этого или после сделать разгрузочный день. Может быть, пакет нежирного кефира или кусок рыбы или мяса в аккомпанементе с овощами», — подчеркнула Дзгоева.

Прунцева заключила, что в новогодние праздники можно сделать послабления в рационе. При этом необходимо не перегружать организм и придерживаться умеренности.