Припухлости на коже назвали возможным симптомом «омикрона»

Заметный внешне симптом «омикрон»-штамма выявили журналисты Daily Express, изучившие приложение ZOE COVID Study. Они отметили, что пациенты часто жаловались на припухлости на коже.

«У разных пациентов покраснения на коже отличаются друг от друга. Кто-то жаловался на сильный зуд, другие, наоборот, отмечали, что припухлости никак не беспокоят», — сказано в их исследовании. Такая сыпь появляется на ранних стадиях болезни и держится довольно долго.

В ZOE COVID Study, разработанном компанией ZOE, люди с подтвержденным «омикроном» добровольно описывали свою симптоматику на пользу врачам и исследователям. Благодаря этому стало ясно, что часто симптомы по описанию совпадали с простудой. Поэтому каждому, кто обнаружил такие признаки, рекомендовано сдавать ПЦР-тест.

К признакам заражения, которые ранее были озвучены медиками, также относят заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.

Ранее в Минздраве сообщили, что все случаи заражения «омикроном», выявленные в России, являются завозными. Всего новый штамм зафиксировали уже более чем в 110 странах.