Ученые заявили, что шоколад способен принести сердцу как пользу, так и вред

Представители Британского фонда сердца заявили, что шоколад может привести к болезням сердца, диабету и даже некоторым видам онкологии. Самые вредные ингредиенты в нем — это сахар и насыщенные жиры. Однако в некоторых случаях продукт может быть весьма полезен. Об этом рассказала «Общественная служба новостей».

Ученые рекомендуют съедать не более 56 граммов шоколада в день. При этом при покупке следует обращать внимание на высокое содержание какао.

Ударная доза сахара в нем резко повышает уровень глюкозы в крови, что может привести к серьезному нарушению углеводного обмена. Также не стоит забывать, что в шоколаде (как горьком, так и молочном) содержится теобромин — алкалоид, оказывающий возбуждающее действие на нервную систему. Избыточное поступление этого вещества в организм нежелательно.

При этом американские специалисты из колледжа Бейлор высказали мнение, что это лакомство может быть и полезным. Например, те, кто съедают несколько долек шоколада хотя бы раз в неделю, уменьшают риск ишемической болезни. Причем употреблять следует именно горький шоколад, ведь содержание сахара и сливок в нем существенно ниже, чем в молочном или белом.