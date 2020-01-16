Врачи назвали самые вредные для сердца продукты

По словам специалистов, изделия из переработанного мяса содержат большое количество консерванта нитрата натрия. Он может усилить хроническое воспаление и привести к развитию атеросклероза.

Белый хлеб повышает уровень глюкозы в крови, что также может вызвать сердечные нарушения, сообщил портал «Дни.ру».

Большую нагрузку на сердце из-за высокого содержания кофеина и сахара оказывают энергетические напитки.

Отметили эксперты и некоторые способы приготовления пищи. Например, при жарке выделяются вещества, которые способствуют сосудистому воспалению и отложению холестерина. Таким образом, повышается риск смерти от ишемической болезни сердца.

Рекомендуется отказаться и от готовых супов. В них содержится большое количество соли, что повышает артериальное давление.

А ранее «360» писал о связи эмоционального выгорания и нарушений сердечного ритма.