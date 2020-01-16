    16 января 2020, 22:53

    Врачи назвали самые вредные для сердца продукты

    Ирина Нагайникова

    Хуже всего на работе сердца отразится употребление продуктов из переработанного мяса, белый хлеб и жареная пища, сообщил сайт ToDay News Ufa.

    По словам специалистов, изделия из переработанного мяса содержат большое количество консерванта нитрата натрия. Он может усилить хроническое воспаление и привести к развитию атеросклероза.

    Белый хлеб повышает уровень глюкозы в крови, что также может вызвать сердечные нарушения, сообщил портал «Дни.ру».

    Большую нагрузку на сердце из-за высокого содержания кофеина и сахара оказывают энергетические напитки.

    Отметили эксперты и некоторые способы приготовления пищи. Например, при жарке выделяются вещества, которые способствуют сосудистому воспалению и отложению холестерина. Таким образом, повышается риск смерти от ишемической болезни сердца.

    Рекомендуется отказаться и от готовых супов. В них содержится большое количество соли, что повышает артериальное давление.

    А ранее «360» писал о связи эмоционального выгорания и нарушений сердечного ритма.