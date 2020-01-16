Эмоциональное выгорание может вызвать аритмию

Медики работали с данными участников масштабного «Исследования риска развития атеросклероза в различных сообществах» (ARIC). Они отобрали информацию о 11,5 тысячи человек зрелого возраста (в среднем 57 лет). Оценивались медицинские показатели и данные анкетирования с начала 1990-х годов до 2016 года, когда у ряда участников по результатам ЭКГ была обнаружена мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий).

Во время наблюдений у испытуемых измеряли давление, холестерин и глюкозу в крови, делали записи о болезнях сердца. За два десятка лет мерцательная аритмия развилась у 2,2 тысячи человек или у каждого пятого из группы.

Участники исследования также заполняли анкеты, чтобы оценить их уровень агрессии и эмоционального выгорания. Выводы делались на основе различных симптомов, среди которых были рассеянность, усталость, снижение полового влечения, сонливость, ощущение безнадежности и агрессия. Кроме того учитывался образ жизни человека, его физическая активность, употребление алкоголя и курение.

По результатам полученных данных ученые выяснили, что у людей, получивших самые высокие баллы по шкале выгорания, риск развития мерцательной аритмии оказался на 20% выше, чем у испытуемых с самыми низкими баллами.

Похожие результаты были получены у тех, кто принимал антидепрессанты. У них на 21% чаще регистрировалась мерцательная аритмия, чем у тех, кто не пил препараты.