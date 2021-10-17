Врачи назвали показания к госпитализации детей с ковидом

Одышка, судороги и сонливость у детей являются показаниями для срочной госпитализации. В Министерстве здравоохранения Башкирии рассказали, о каких еще симптомах болезни у детей нужно знать, сообщил портал UfacityNews.ru.

Республиканские врачи составили памятку, в которой описали состояние самочувствия детей с коронавирусом, при которых необходима госпитализация.

При появлении одышки в состоянии покоя, лихорадке с температурой выше 38,5 градуса или температуре тела от 38 градусов, держащейся дольше пяти дней, необходима госпитализация, сообщил портал. Также тревожными сигналами стали учащенное неглубокое дыхание, тахикардия и насыщение крови кислородом ниже уровня 95%.

Госпитализировать также посоветовали детей с судорогами и в состоянии сонливости, детей с тяжелыми хроническими заболеваниями и отсутствием положительной динамики в лечении. Показанием к лечению в больнице является и невозможность изоляции при проживании с людьми из группы риска.

Директор лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что с начала пандемии в России ковидом переболели 20-45% детей.