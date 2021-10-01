Названо число переболевших ковидом детей в России

Ковидом уже переболели порядка 20-45% детей в России. Количество выздоровевших зависит от региона, пояснил директор лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По словам вирусолога, этой осенью повторился сценарий прошлого года. Рост заболеваемости связан в том числе и с началом учебного года. В сентябре по всей стране увеличилось количество контактов среди детей. Причем эту категорию россиян пока нельзя вакцинировать.

«Дети составляют примерно 30% от населения. Некоторые из них уже переболели коронавирусом — в зависимости от региона это 20-45% от общего числа», — сказал Волчков газете «Известия».

Он добавил, что на заболеваемость еще влияет распространение штамма «дельта». Сейчас этот вариант коронавируса чаще всего встречается в стране. Специалист напомнил, что «дельта» пришла в Россию в мае, вытеснив все остальные мутации.

«Этот штамм крайне контагиозен и, к сожалению, эффективно убивает», — подчеркнул Волчков.

Вирусолог отметил, что раньше ковид тяжело переносили люди старше 65 лет, но с появлением «дельты» возраст опустился до 45 лет.