Врачи назвали пять признаков скорой смерти

Врачи из Национального института здоровья США назвали пять самых частых симптомов у пожилых людей или страдающих неизлечимой болезнью, которые сигнализируют о приближении скорой смерти. Об этом сообщило издание Express.

Среди наиболее частых признаков того, что человек вот-вот умрет, — это одышка. Иногда ее называют «воздушный голод», потому что люди начинают задыхаться.

Психическое состояние тоже может быть тревожным звоночком. Например, если у человека сильная депрессия или беспокойство.

Также перед своей смертью человек может становиться все более уставшим и испытывать сильную сонливость.

Пониженная внимательность — еще один признак, что смерть тут как тут.

Отказ еды и питья, а также потеря аппетита тоже частое явление в таких случаях.

Специалисты отметили, что каждый из этих симптомов по отдельности еще не является признаком скорой смерти. Но для человека, который тяжело болеет, это может быть печальным предвестием.

Международная группа ученых ранее назвала симптомы, повышающие риск смерти при ковиде.