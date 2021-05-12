Названы симптомы, в 6 раз повышающие риск смерти от COVID-19

У пациентов с COVID-19 проявления неврологического характера в шесть раз повышают вероятность летального исхода. К такому выводу пришла международная группа ученых во главе с сотрудниками Медицинской школы Университета Питтсбурга. Результаты их исследования были размещены в Журнале Американской медицинской ассоциации.

В исследовании приняли участие больше 3,7 тысячи пациентов с коронавирусом из 13 стран. Общие неврологические проявления болезни, такие как головные боли, потеря вкуса или обоняния, наблюдались у 82% из них. Острая энцефалопатия фиксировалась у 49% пациентов, у 17% — кома, у 6% заболевших регистрировался инсульт.

Авторы доклада сделали вывод о том, что неврологические проявления преобладают среди пациентов, госпитализированных с COVID-19, и связаны с более высокой внутрибольничной летальностью.

Согласно результатам исследования, хронические неврологические заболевания любой формы — болезнь Альцгеймера, деменция, мигрень, поражения головного и спинного мозга или ЦНС, — в два раза повышают опасность COVID-19, пишет РБК.

А вот считавшиеся «безобидными» признаки коронавируса, например, отсутствие вкуса или обоняния, по выводам авторов исследования, в шесть раз повышают риск смерти от заболевания.

В целом среди заболевших ковидом преобладали неврологические симптомы, отметили авторы доклада. При этом наличие ранних заболеваний из области неврологии либо усиливало их, либо приводило к их возникновению. В результате это повышало смертность от коронавируса.

Профессор Тим Спектор, который работает с приложением Zoe COVID Symptom Study, предположил, что горизонтальные бороздки или углубления на ногтях, еще известные под названием линии Бо, могут стать подтверждением перенесенного коронавируса. У пациентов с COVID-19 они возникают без кожных высыпаний и кажутся безобидными. Президент Британской ассоциации дерматологов доктор Таня Блейкер подтвердила, что врачи ее специальности также наблюдают изменения ногтевых пластин у пациентов с COVID.