Здоровье 14 марта 2024, 04:43 Врачи назвали первые признаки остановки сердца Pronews.gr: кардиологи рассказали о первых симптомах остановки сердца Freepik

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Кардиологи рассказали о первых признаках инфаркта, которые человек может перепутать с другими симптомами. Об этом написало издание Pronews.gr.

По данным издания, одним их таких симптомов является изжога. Точнее, похожие на нее ощущения. Жгучая давящая боль в районе в грудной клетки, которая длится несколько минут, может быть связана не с расстройством желудка, а с нарушениями в работе сердца. Если подобные ощущения у человека возникают внезапно и довольно часто, надо обратиться к врачу.

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Другой «тревожный звонок» — внезапное усиление потоотделения, сопровождающееся дискомфортом в груди, отдающим в шею, руку или челюсть. Такое состояние может быть ранним признаком инфаркта.

Ранее врач-терапевт Кристина Заплавнова рассказала, что злоупотребление сливочным маслом может привести к инфаркту или инсульту. По словам медика, безопасная норма масла в сутки — 5-10 граммов.