Здоровье 05 марта 2024, 14:23 Врач Заплавнова: злоупотребление сливочным маслом может привести к инсульту или инфаркту

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Злоупотребление сливочным маслом может привести к опасным для здоровья последствиям, вплоть до появления инфаркта или инсульта. Об этом изданию NEWS.ru рассказала врач-терапевт Кристина Заплавнова.

Медик отметила, что в сутки разрешается съедать не более 5-10 граммов продукта.

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Другими опасными последствиями злоупотребления масла, по ее словам, становятся ТЭЛА, атеросклероз и ожирение.

«Нежелательно употреблять сливочное мало людям, уже страдающим от избыточного веса, повышенного холестерина в крови, болезней печени и желчного пузыря», — добавила Заплавнова.