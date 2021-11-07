Врачи назвали овощ, который стимулирует иммунитет

В сезон простуд и ОРВИ, а также распространения коронавируса, очень важно укрепить свой иммунитет. Медики советуют в первую очередь обратить внимание на свой рацион и обогатить его полезными продуктами. Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала о привычном для всех овоще, который обладает многими свойствами.

В беседе с радио Sputnik врач рассказала, что речь идет о помидорах. В этом овоще содержится множество ценных для здоровья веществ. В их числе сильный антиоксидант — ликопин. Он помогает активизироваться иммунным клеткам в организме.

«Помидоры содержат ликопин, сильный и важный для человека антиоксидант. Он защищает организм от действия свободных радикалов, которые могут вызывать заболевания сердечно-сосудистой системы, а также онкологические заболевания», — отметила медик.

Врач рассказала, что из-за своего уникального состава помидоры благотворно влияют на глаза, на кожу, на волосы и ногти. Хотя их полезные свойства во многом зависят от того, каким образом они приготовлены. При сильном нагревании витамин С в томатах разрушается, а вот ликопин по-прежнему сохраняется. Даже в томатной пасте.

«Если говорить про кетчуп или томатную пасту — польза в плане содержания ликопина там сохраняется. В томатной пасте его содержание будет даже больше: это концентрированный продукт, жидкости там гораздо меньше, чем содержит свежий томат», — уточнила врач-диетолог.

Помидоры противопоказаны только тем, у кого есть воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта — или тем, у кого диагностирована индивидуальная непереносимость этого продукта. Врачи также заявляют, что помидоры улучшают настроение, а потому поддержат в период осенней и весенней хандры.