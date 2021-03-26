Назван овощ для борьбы с перепадами настроения весной

Помидоры поднимают настроение, поэтому они помогут в борьбе с перепадами настроения весной. Об этом рассказала врач-диетолог, профессор Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королева. Ее слова привело АГН «Москва».

В спелых помидорах содержится аминокислота триптофан — строительный элемент гормона счастья. А еще овощ богат ликопином, который помогает сохранить красоту. Также он ценен для мужского здоровья.

Рекомендуется есть по два-три томата в день.

Триптофан также содержится в финиках и шоколаде. Злоупотреблять этими продуктами диетолог не советует, но иногда можно побаловать себя ими в течение дня. Аминокислота встречается и в составе соевых продуктов, сыров. Несколько раз в неделю можно покупать тофу, а сыр лучше есть небольшими порциями в первой половине дня несколько раз в неделю.

Достаточный уровень серотонина в организме поддерживает не только триптофан, но и фолиевая кислота, то есть витамин В9. Как и все витамины группы В, отметила «Вечерняя Москва». Фолиевая кислота содержится в шпинате, печени, орехах и свежей зелени.