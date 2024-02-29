Здоровье 29 февраля 2024, 15:08 Врачи назвали источник самых опасных жиров и сахара «РГ»: врачи назвали фастфуд источником самых опасных жиров в рационе Freepik

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Врачи рассказали, какой фастфуд ведет к ожирению и другим проблемам со здоровьем. Об их предостережении написала «Российская газета».

«Почти 1500 калорий получает человек, съедая один гамбургер с картошкой фри и запивая его газировкой. Такой обед, ставший для многих привычным, не только приводит к накоплению лишнего жира, но и провоцирует нарушения в работе различных органов и систем», — предупредили специалисты.

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Тем, кто предпочитает вредную еду, эксперты порекомендовали во благо организма отдать предпочтение более здоровой и полезной пище. Фастфуд чрезвычайно насыщен трансжирами, которые появляются в результате жарки.

Пища с содержанием такого компонента может привести к росту уровня «плохого» холестерина. Его накопление может стать фактором повышенного риска опасных сердечно-сосудистых проблем, среди которых — атеросклероз, инфаркт, инсульт.

Кроме того, врач Марк Гадзиян отметил, что небезопасно употреблять и готовые соусы — майонез или кетчуп. По его словам, в них могут содержаться те же трансжиры, скрытые сахар и соль, усилители вкуса, консерванты, стабилизаторы. Частое употребление подобных продуктов питание может повлиять на возникновение ожирения и метаболического синдрома.

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