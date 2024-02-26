Здоровье 26 февраля 2024, 12:42 Врачи назвали 4 способа, как быть счастливым РГ: врачи назвали 4 верных способа быстро повысить уровень гормона счастья Freepik

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Эксперты телеканала «Доктор» предложили несколько способов для роста уровня серотонина в организме, чтобы поддерживать состояние тела и духа в нормальном состоянии. Об этом сообщила «Российская газета».

Гормон счастья, или серотонин, влияет на самочувствие: при его нормальном уровне мы чувствуем себя бодрыми и оптимистичными, а при нехватке — печалимся и испытываем депрессию.

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Чтобы быть счастливым, врачи дали следующие советы:

1. Ешьте жирную рыбу, яйца, семена и орехи, бобовые, сыр, мясо. Продукты с высоким содержанием белка, рибофлавина и витамина В6 синтезируют гормон счастья.

2. Ведите активный досуг — занимайтесь йогой, танцуйте под любимую музыку и принимайте горячую ванну. Это способствует снижению стресса и помогает почувствовать себя спокойным и счастливым.

3. Проводите время на солнце. Яркий солнечный свет хорошо влияет на психику и на гормональный фон. Проведите время на улице, особенно если за окном светит одна из самых ярких звезд.

4. Бады тоже помогут: например, 5-НТР — аминокислота, предшественник серотонина, которая поддерживает его уровень в норме и восстанавливает при нехватке. Кроме того, эта добавка укрепляет чувство сытости: помогает есть меньше и сбросить лишние килограммы.

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