Здоровье 25 февраля 2024, 22:07 Россиян предупредили об опасности употребления пива Уролог Журавский: употребление пива способствует обезвоживанию организма РИА «Новости»

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Чрезмерное употребление пива может оказвать негативное воияние на организм и приводит к его обезвоживанию. Об этом написал в статье для издания «Доктор Питер» уролог Дмитрий Журавский.

По его словам, злоупотребление пивом и другими алкогольными напитками может приводить к обезвоживанию организма.

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«А это уже прямой путь к увеличению концентрации мочи, задержке солей и образованию камней», — пояснил врач.

Эксперт также назвал мифом распространенное мнение, что пиво полезно для профилактики мочекаменной болезни.

«Доля правды в этом есть, однако потенциальный вред от регулярного употребления пива все-таки превышает его гипотетическую пользу», — подчеркнул специалист.

Ранее хирург Александр Умнов предостерег женщин от чрезмерного употребления пива. По его словам, этот напиток опасен риском бесплодия и набором лишнего веса. Кроме того, он провоцирует разрушение капилляров на лице, из-за чего кожа становится вялой и дряблой.