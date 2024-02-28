Здоровье 28 февраля 2024, 12:45 Врачи назвали 3 ранних симптома опасного для жизни разрушения сосудов Кардиологи назвали 3 ранних симптома, как распознать атеросклероз Freepik

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Кардиолог Екатерина Племянникова и кардиолог высшей категории Инна Жевагина объяснили, как распознать атеросклероз — процесс отложения холестерина в стенке сосудов — и формирование атеросклеротических бляшек. Об этом написало издание «Доктор Питер».

На стенках сосудов откладывается холестерин, из-за этого образуются бляшки, которые не дают крови проходить свои привычные пути нормально. Такое состояние называют атеросклерозом.

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Атеросклеротические бляшки могут меняться. Однако их деформации приводят к последствиям: инфаркт миокарда, инсульт, гангрена нижних конечностей и другое. Более того, если бляшка будет расти, то просвет артерии может оказаться полностью заблокирован.

Образовавшиеся атеросклеротические бляшки не могут пройти исчезнуть. К сожалению, решающих проблему таблеток или лекарств нет. Тем не менее процесс их увеличения в размерах можно замедлить и обезопасить себя от опасных осложнений, обратив внимание на свой организм.

По каким симптомам можно определить атеросклероз?

— Если бляшки развиваются в сосудах сердца, человек ощущает давящую боль в груди, ему нередко как будто не хватает воздуха.

— Если очаг атеросклероза в сосудах головного мозга, то у пациента нарушаются внимание, память и зрение. Кроме того, походка становится шаткой. Закупорка сосудов головного мозга приводит к инсульту.

— Если бляшки в сосудах ног, то человек испытывает боль при ходьбе. Сначала боль чувствуется в икроножных мышцах. Она заметна через 500 метров, а потом через 200 метров. В какой-то момент человеку приходится делать длительные остановки из-за дискомфорта.

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