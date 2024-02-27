Здоровье 27 февраля 2024, 16:12 Россиянам объяснили, о чем говорит увеличение живота Онколог Иванов: увеличение размеров живота может указывать на рак брюшины Freepik

Читать 360tv в

Увеличение размеров живота может быть симптомом развития мезотелиомы — первичной злокачественной опухоли брюшины. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на онколога Антона Иванова.

На начальных этапах болезни пациенты могут чувствовать дискомфорт и боль в районе брюшной полости. При этом у этих сигналов нет четкой локализации. Человек ощущает слабость. Также среди симптомов — тошнота, потеря аппетита, рвота, перемежающиеся поносы, запоры, вздутие живота, потливость по ночам и повышение свертываемости крови.

Реклама

«Считается, что развитие мезотелиомы брюшины связано с длительным воздействием на организм асбеста (асбестовой пыли), часто использующегося в строительной отрасли, металло-, стекло-, авто­промышленности и других отраслях производства», — объяснил специалист.

К другим факторам риска он отнес влияние ионизирующего излучения и вирусной инфекции. Симптомы, по словам онколога, проявляются не сразу

Крупная опухоль также может заблокировать проход кишечника. Иванов уточнил, что у мужчин заболевание диагностируется примерно в пять раз чаще, чем у женщин.

Ранее врач перечислил первые симптомы рака глаз.