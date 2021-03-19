Врачи нашли связь между сухостью глаз и болезнью суставов

Сухость и ощущение соринки в глазах может указывать на серьезную болезнь суставов — артрит. Об этом сообщило издание Daily Express со ссылкой на американских врачей.

Как отметила газета, склера и роговица состоят из коллагена — белка, на который влияют воспалительные процессы. Коллаген входит в состав соединительной ткани. Именно поэтому о ревматоидном артрите может сигнализировать «синдром сухого глаза». Это ощущение соринки в глазу, нечеткое зрение и сухость.

Врачи также определили, что покраснение кожи вокруг суставов может говорить о развивающемся ревматоидном артрите. Врач-ревматолог, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев заявил, что эта болезнь смертельно опасна для молодых людей.

По словам Каратеева, если артрит не лечить в молодом возрасте, то он приводит к инвалидности в течение нескольких лет. Это заболевание протекает на фоне активного воспалительного процесса, из-за которого обостряются сахарный диабет или атеросклероз. Эти сопутствующие болезни повышают риск ранней смерти от инфаркта и инсульта.