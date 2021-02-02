Покраснение кожи назвали ранним признаком артрита

Покраснение кожи вокруг суставов может говорить о развивающемся ревматоидном артрите. В этом случае необходимо обратиться за помощью к врачу, который назначит правильное лечение.

Покраснение кожи вокруг суставов часто встречается при ревматоидном артрите, пишет Express. Это заболевание является типом воспалительного артрита, когда иммунная система организма по ошибке атакует суставы тела. Часто такой артрит сопровождается отеком суставов, болью и ограниченным диапазоном движения.

При аутоиммунном заболевании у пораженного сустава накапливается лишняя кровь и жидкость, что может вызвать ряд проблем. Жидкость раздражает нервные окончания и приводит к болезненным ощущениям. Кроме того, лишняя жидкость может растягивать суставную капсулу, смещая сустав из исходного положения.

Лечение покраснения, связанного с ревматоидным артритом, зависит от его причины и степени тяжести. При появлении симптомов необходимо сразу обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

Ранее врач-ревматолог Дмитрий Каратеев предупредил, что артрит несет смертельную опасность для молодых людей. Если ревматоидный артрит или псориатический артрит не лечить, то в течение нескольких лет наступает инвалидность.