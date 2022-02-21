Врач заявила об увеличенных рисках проблем с сердцем и сосудами после ковида

Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, больше других подвержены проблемам с сердцем и сосудами, заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследователь­ского института эпидемиологии и микробио­логии имени Габри­чевского (Роспотребна­дзор), доктор медици­нских наук Татьяна Руженцова.

По словам Руженцовой, недавно ученые из Вашингтонского университета провели исследование, в ходе которого проанализовали данные 150 тысяч пациентов с COVID-19. Они установили, что после перенесенного ковида у человека в 2-3 раза возрастает риск тромботических осложнений.

«Риск​ инфар­кта — на 63%, а инс­ульта — на 52%», — написала «Российская газета».

Институт Габричевского, по ее словам, провел аналогичное исследование. По его итогам установлено, что у 15% пациентов после выздоровления наблюдаются признаки поражения сосудов.

Во время очередного подъема заболеваемости амбулаторное звено в Подмосковье работало в усиленном режиме. Сейчас этом нет необходимости, но оказание амбулаторной помощи должно остаться комфортным. Об этом ранее сказал губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.