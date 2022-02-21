Воробьев призвал сделать амбулаторную помощь комфортной для пациентов Московской области

Во время очередного подъема заболеваемости амбулаторное звено в Подмосковье работало в усиленном режиме. Сейчас в этом нет необходимости, но оказание амбулаторной помощи должно остаться комфортным. Об этом сказал губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

«В какое-то время, в пик коронавируса, в частности „омикрона“, мы усиливали амбулаторное звено. Вы знаете, что поликлиники работали и в субботу, и в воскресенье. Сейчас такой необходимости нет, но есть необходимость все делать комфортно для жителей, поэтому прошу эту тему сопровождать», — сказал Воробьев во время заседания правительства Подмосковья.

Он поблагодарил врачей за работу и обратил внимание системы здравоохранения на необходимость оказания своевременной помощи больным.