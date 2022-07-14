facebook_pixel
    14 июля 2022, 20:26

    Врач Тимаков заявил, что в Москве нет наплыва детей с ветряной оспой

    Проблем с вакциной от ветрянки не будет — врач-педиатр Тимаков

    Александр Иванов

    Катастрофы не случится, если в Москве не окажется зарубежной вакцины от ветряной оспы, потому что в России наладили производство своего препарата, заявил сайту kp.ru педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. Он подчеркнул, что ветрянка была всегда, но сейчас в столичных больницах нет особого наплыва детей с этим вирусным заболеванием.

    Врач Тимаков заявил, что в Москве нет наплыва детей с ветряной оспой

    По словам доктора, дети болеют ветрянкой почти круглогодично. Он напомнил, что в России наладили производство вакцины «Варивакс» по технологии Нидерландов.

    Основные вспышки случаются в момент скученности детей, то есть в осенне-зимний период в садиках и порой в школах. Вакцина способна эффективно (по некоторым данным, на 92%) защитить от заболевания и почти стопроцентно убережет от тяжелого течения болезни

    Евгений Тимаков

    педиатр-инфекционист.

    Ранее появились сообщения о том, что в столичных поликлиниках закончилась вакцина от ветряной оспы, напомнило издание. В депздраве Москвы опровергли эту информацию.

    В начале июля Росздравнадзор заявил о достаточном количестве вакцин от краснухи, кори, ветряной оспы и паротита. Так ведомство прокомментировало новости о прекращении поставок этих препаратов от компании «МСД Фармасьютикалс».