Врач Тимаков заявил, что в Москве нет наплыва детей с ветряной оспой

Катастрофы не случится, если в Москве не окажется зарубежной вакцины от ветряной оспы, потому что в России наладили производство своего препарата, заявил сайту kp.ru педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. Он подчеркнул, что ветрянка была всегда, но сейчас в столичных больницах нет особого наплыва детей с этим вирусным заболеванием.

По словам доктора, дети болеют ветрянкой почти круглогодично. Он напомнил, что в России наладили производство вакцины «Варивакс» по технологии Нидерландов.

Основные вспышки случаются в момент скученности детей, то есть в осенне-зимний период в садиках и порой в школах. Вакцина способна эффективно (по некоторым данным, на 92%) защитить от заболевания и почти стопроцентно убережет от тяжелого течения болезни Евгений Тимаков педиатр-инфекционист.

Ранее появились сообщения о том, что в столичных поликлиниках закончилась вакцина от ветряной оспы, напомнило издание. В депздраве Москвы опровергли эту информацию.

В начале июля Росздравнадзор заявил о достаточном количестве вакцин от краснухи, кори, ветряной оспы и паротита. Так ведомство прокомментировало новости о прекращении поставок этих препаратов от компании «МСД Фармасьютикалс».