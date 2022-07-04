Росздравнадзор заявил о достаточном количестве вакцин в России

Российских вакцин против краснухи, кори, ветряной оспы и паротита сейчас достаточно, сообщили в Росздравнадзоре. Такое заявление было сделано после новостей о прекращении поставок соответствующих препаратов от компании «МСД Фармасьютикалс».

«При этом подчеркиваем, что на рынке присутствуют в достаточном количестве вакцины для профилактики ветряной оспы и профилактики кори, краснухи и паротита российского производства», — рассказали ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора.

«МСД Фармасьютикалс» является в России представителем иностранной компании MSD, в США и Канаде ее название Merck & Co.

Как написало агентство, в июне 2022 года организация предупредила Росздравнадзор о планах прекратить производство и ввоз в Россию вакцин против ветряной оспы, краснухи, кори, паротита. Помощник главы Минздрава РФ подчеркнул, что прекращение поставок вакцин MSD в страну не скажется негативно на доступности препаратов.