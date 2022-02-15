Врач развеяла популярный миф о шоколаде

Распространенный миф гласит о том, что шоколад является афродизиаком. Однако на самом деле эта сладость не обладает подобными свойствами. Таким мнением поделилась врач-эндокринолог, диетолог Полина Королева в беседе с «Газетой.ru».

«Говорить, что это афродизиак, нельзя», — отметила эксперт.

При этом она обратила внимание на тот факт, что в какао-бобах действительно содержатся компоненты, которые могут положительно сказываться на сексуальных функциях и здоровье человека. Среди них — флавоноиды. Эти вещества обладают антиоксидантным, противовоспалительным и нейропротекторным действием.

На психологическое состояние при этом могут влиять метиксантин, биогенные амины и каннабиноидоподобные жирные кислоты, источником которых также является какао, передали «Известия».

Ранее диетолог Соломатина рассказала, как нужно питаться, чтобы замедлить старение. По словам специалиста, в рацион стоит включить жирную рыбу.