Диетолог Соломатина рассказала, как нужно питаться, чтобы замедлить старение

Ранние признаки старения начинают появляться у женщин после 35 лет, передала «Вечерняя Москва». Диетолог Елена Соломатина рассказала, как нужно изменить свое питание, чтобы замедлить этот процесс.

После 35 лет лицо начинает терять подкожно-жировую клетчатку, появляются глубокие морщины, замедляется метаболизм. Эти изменения — повод пересмотреть свое питание.

«Избавляемся от сладостей в виде булочек, кондитерских изделий и иных сахаросодержащих яств. Прекрасной альтернативой сладостям могут стать сухофрукты, ягоды, несладкие фрукты и шоколад темных сортов, который улучшает работу сосудов», — посоветовала Соломатина.

Кроме того, стоит распрощаться с фастфудом, жирной и жареной пищей. При этом полезные жиры должны остаться в рационе — они важны для продления молодости.

«Жирные сорта рыбы сохраняют молодость и свежесть. Омега-3 жирные кислоты нужны для поддержания красоты и здоровья, особенно это важно для женского организма, который переживает сложные процессы перестройки. Более того, именно этот элемент улучшает кровоснабжение, сокращает риск развития болезней сердца и сосудов, повышает когнитивные функции мозга», — рассказала диетолог.