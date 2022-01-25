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    25 января 2022, 14:14

    Диетолог Соломатина рассказала, как нужно питаться, чтобы замедлить старение

    Полина Гребенщикова

    Ранние признаки старения начинают появляться у женщин после 35 лет, передала «Вечерняя Москва». Диетолог Елена Соломатина рассказала, как нужно изменить свое питание, чтобы замедлить этот процесс.

    Диетолог Соломатина рассказала, как нужно питаться, чтобы замедлить старение

    После 35 лет лицо начинает терять подкожно-жировую клетчатку, появляются глубокие морщины, замедляется метаболизм. Эти изменения — повод пересмотреть свое питание.

    «Избавляемся от сладостей в виде булочек, кондитерских изделий и иных сахаросодержащих яств. Прекрасной альтернативой сладостям могут стать сухофрукты, ягоды, несладкие фрукты и шоколад темных сортов, который улучшает работу сосудов», — посоветовала Соломатина.

    Кроме того, стоит распрощаться с фастфудом, жирной и жареной пищей. При этом полезные жиры должны остаться в рационе — они важны для продления молодости.

    «Жирные сорта рыбы сохраняют молодость и свежесть. Омега-3 жирные кислоты нужны для поддержания красоты и здоровья, особенно это важно для женского организма, который переживает сложные процессы перестройки. Более того, именно этот элемент улучшает кровоснабжение, сокращает риск развития болезней сердца и сосудов, повышает когнитивные функции мозга», — рассказала диетолог.