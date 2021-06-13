Врач развеял миф об употреблении воды

Медицинская рекомендация — это полтора-два литра воды в сутки, напомнила гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Анна Денисова. Так она прокомментировала популярное мнение о пользе трех литров воды для здоровья.

При этом врач отметила, что если человек активно занимается спортом, можно выпивать и два с половиной, и три литра воды.

«Больший объем противопоказан пациентам с патологиями сердечно-сосудистой системы, например, сердечной недостаточностью, а также людям со склонностью к образованию отеков на ногах», — сказала Денисова в беседе с РИА «Новости».

У возрастных пациентов от избыточного употребления воды могут возникнуть отеки всего тела, добавила врач. Людям с патологиями почек вода в объеме более двух литров в сутки тоже навредит.

На прилавках в магазинах есть много опасных продуктов. Среди них можно выделить фастфуды, шоколадки с различными добавлениями, чипсы и печенье длительного хранения, потому что там очень много трансжиров.