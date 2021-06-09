Врач перечислил опасные продукты на прилавках магазинов

На прилавках в магазинах есть много опасных продуктов. Среди них можно выделить фастфуды, шоколадки с различными добавлениями, чипсы и печенье длительного хранения, потому что там очень много трансжиров.

«Оставила бы фрукты, овощи, молочные продукты недлительного хранения, мясные продукты, рыба свежая», — рассказала «360» врач, кандидат медицинских наук, педиатр, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова.

Также к опасным продуктам на прилавках магазинов можно отнести сладкую газированную воду, например кока колу. К ним же относятся соки, крекеры, соломка с добавлением маргарина. Все это, по словам врача, способствует ожирению и не несет никакой пользы. Это совершенно не живая еда, не полезная для организма, отметила Добрецова.

К таким продуктам она также отнесла йогурты длительного хранения. Собеседница «360» отметила, что «очень напряженно» относится к колбасе, к салями. Она отметила, что сейчас есть всевозможные кухонные приборы, с помощью которых эти подобные продукты можно сделать самостоятельно, а рецептов есть много в интернете.

Та же история и с майонезом. Этот соус должен подаваться в небольших количествах к определенным блюдам. Также Добрецова подальше бы убрала соль. Она отметила, что соль нужна для организма, но сейчас люди все подсаливают. По ее мнению, нужно хотя бы иногда убирать солонку, и стремится к тому, чтобы привыкать чувствовать вкус настоящих продуктов.

Еще одна история — это супы и лапша быстрого приготовления. Добрецова отметила, что это может быть интересно «один раз в год в поезде открыть, когда путешествуешь», а для ежедневного приема эта пища совершенно не годится.

Говоря о продуктах, которые содержат нитраты, собеседница «360» отметила, что не содержит нитраты то, что вырастили на своем участке.

Добрецова отметила, что также важна сезонность. Например, арбузы лучше покупать в августе, а сейчас пойдет клубника.

Чем фрукт экзотичней, тем больше применяется различных способов, чтоб его сохранить и довести до России, вот в чем еще особенность. <…> Есть нужно овощи по сезону Ирина Добрецова Врач, кандидат медицинских наук, педиатр, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни

Особенно давать овощи по сезону нужно детям.