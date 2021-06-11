Врач развеял миф о показателях температуры тела

Границы норм температуры тела давно расширились. 37,5 градуса — это нормально, так как в течение дня на фоне активности этот показатель может меняться. Об этом Пятому каналу рассказала врач-отоларинголог, фониатр Анна Колесникова.

«Нормальная температура — от 35,5 градуса до 37,5 градуса. Температура в течение дня может изменяться до 0,6 градуса с минимальными значениями во сне и рано утром. Пик отмечается в 16:00 — 18:00», — объяснила собеседница.

По словам врача, температура может повыситься после физической нагрузки, умственного и эмоционального напряжения и после еды. Также показания зависят от того, каким прибором и в каком месте ее измеряли. Колесникова отметила, что классический способ измерения температуры ртутным градусником, который ставят в подмышечную впадину, — один из самых точных.

Современные электронные градусники, по ее словам, также могут давать точные показания, если их не доставать после звукового сигнала, а провести измерение в течение 10 минут.

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