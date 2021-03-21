Мясников объяснил опасность жаропонижающих

После приема жаропонижающих препаратов может появиться шум в ушах. При этом дискомфортное ощущение может вовсе не пройти. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

«После ацетилсалициловой кислоты шум в ушах может остаться навечно», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По словам ведущего, при возникновении подобного симптома следует сразу же обратиться к лору. Специалист должен будет проверить остроту слуха. При этом Мясников отметил, что в 99% случаев врачи диагностируют высокочастотный шум в ушах, который не подлежит лечению.

«Поэтому вариант один: смириться с этим и жить. Как живу я, как живут миллионы людей», — заключил врач.

Ранее Мясников рассказал о вреде «белых» продуктов. Он пояснил, что выпечка, рис, макароны и хлеб имеют колоссальный гликемический индекс. Употребление таких продуктов может привести к набору лишнего веса, диабету и раку. Врач посоветовал заменить «белые» продукты на блюда из цельных зерен, овощи и фрукты.