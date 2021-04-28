Врач рассказал, с чем чаще всего обращаются москвичи в скорую

Главврач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов рассказал РИА «Новости», с чем чаще всего обращаются в скорую помощь жители Москвы.

«Вообще у нас в систему заведено 62 повода для обращения, каждый повод имеет свою структуру опроса, на основании которых с применением искусственного интеллекта формирует окончательный повод для направления бригады скорой или неотложной медицинской помощи», — цитирует Плавунова «Газета.ru».

Он выделил три основные причины обращения москвичей в скорую. Это травмы, а также заболевания органов кровообращения и органов дыхания.

«По всем нормативным документам скорая помощь оказывается бесплатно на территории всей страны, поэтому место проживания человека нас абсолютно не волнует. Равно как и наличие страхового полиса», — приводит слова специалиста «Взгляд».

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