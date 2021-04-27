Врач назвал способы, как обезопасить организм при употреблении шашлыка

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова объяснила сайту телеканала «Звезда», как не навредить организму при употреблении шашлыка.

Дианова порекомендовала выбирать менее жирный вид мяса и использовать принцип комбинирования.

«Если берете одну порцию мяса, то к ней нужно в два раза больше клетчатки — овощи. Лучше всего свежие овощи, но можно и на гриле, если они не сильно обгоревшие», — уточнила специалист.

По ее словам, клетчатка позволит снизить негативное воздействие на организм от канцерогенной корочки на мясе. Также важно исключить соленые закуски и контролировать количество спиртных напитков.