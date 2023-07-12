Здоровье 12 июля 2023, 04:52 Врач рассказал, почему пожилым людям нельзя есть мороженое Гастроэнтеролог Машарова: мороженое может сказаться на работе сердца и памяти у пожилых Unsplash

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Пожилым людям не стоит увлекаться мороженым, несмотря на жаркую погоду. Холодный десерт может ухудшить память и спровоцировать заболевания сердечно-сосудистой системы. Об этом в беседе с «Известиями» предупредила врач-гастроэнтеролог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, профессор Антонина Машарова.

«Холодные продукты хуже усваиваются организмом, так как заставляют пищеварительную систему работать с двойной и тройной нагрузкой, что в пожилом возрасте чревато обострением любой гастроэнтерологической патологии», — объяснила она.

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По словам врача, людям старше 60 лет нельзя есть мороженое, если у них есть проблемы с ЖКТ. В этом лакомстве содержится много насыщенных жиров, которые ухудшают работу сердца и способствуют появлению атеросклеротических бляшек в сосудах. К тому же, сейчас мороженое зачастую делают на основе растительных жиров, в том числе и пальмового масла.

Еще в холодном десерте содержится большое количество сахара, а его употребление ухудшает память у пожилых людей. Об этом, как отметила Машарова, говорят многочисленные исследования.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала пожилым людям ограничить количество чая до четырех чашек в день.