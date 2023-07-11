Здоровье 11 июля 2023, 12:56 Диетолог Соломатина посоветовала пожилым людям ограничить количество чая до 4 чашек в день

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Пожилым людям нужно очень внимательно следить не только за своим питанием, но и за тем, что и в каких количествах они пьют. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, людям в возрасте стоит быть аккуратнее с чаем. Напиток лучше ограничить четырьмя чашками в день. Потому что в чае тоже содержится много кофеина, из-за чего он может спровоцировать повышение давления.

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При заболевании почек или ЖКТ от его употребления лучше и вовсе отказаться.

«Чай имеет дубильные вещества — танины. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например язвах, они могут достаточно жестко воздействовать на слизистую. Особенно если выпить чай на голодный желудок», — отметила врач.

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