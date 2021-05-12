Врач рассказал, почему не следует принимать пищу «за компанию»

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, почему не следует принимать пищу «за компанию». По его словам, такое поведение — одно из проявлений пищевого поведенческого инстинкта человека, сообщил телеканал «Звезда».

«Это предполагает, что в компании мы хорошо посидим, обсудим, подумаем — и еда воспринимается в этом случае, как фактор, который делает нашу компанию более сплоченной, внутри коммуникабельной», — отметил специалист.

Гинзбург отметил, что такие повадки у человека сформировалось в условиях нехватки еды. Раньше мы могли есть при каждом удобном случае, совмещая разные дела. Организм способен накапливать большое количество запасов. В наши дни такой необходимости нет, поэтому лучше ограничиться чаем или кофе. Важно помнить, что отказ от еды не означает отказ от общения.

Помимо прочего, покупая еду в кафе, ресторанах или других заведениях общепита, не всегда можно проверить ее качество. Врач-диетолог Елена Соломатина пояснила, что прежде всего стоит оценить внешний вид заведения. Хорошо, если оно будет стационарное, — они, как правило, подключены к водопроводу и канализации. Также стоит уделить внимание и сотрудникам заведения.